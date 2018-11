Salvini: «Passi indietro non ne faccio, il risparmio privato non si tocca»

«Noi passi indietro non ne facciamo. Chiedo rispetto per il popolo italiano, visto che paghiamo. Nella 'letterina' c'è scritto che non posso cambiare la legge Fornero. Ma io non voglio tornare indietro. Non voglio litigare con nessuno. Ma devo scegliere tra Bruxelles e gli italiani, la scelta è facile». Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Uno Mattina, su Rai 1, parlando del confronto con Bruxelles sulla manovra

E assicura: «Il risparmio privato non si tocca, semmai si può vendere qualche immobile pubblico».



Poi aggiunge: «Quello che l'Europa non può chiedermi è di non cambiare la legge Fornero: io quella legge voglio smontarla. Io sono al governo perchè Berlusconi mi disse 'vai e prova'. E io che sono tosto sto andando avanti. Non è che siccome i sondaggi vanno bene, mollo tutto».



«Fare il ministro dell'Interno mi porta via 23 ore al giorno. Non ho tempo di pensare ad altre sfide, come quella di fare il leader dei sovranisti europei - chiarisce poi il vicepremier Salvini - Io sono al governo perchè Berlusconi mi disse 'vai e prova'. E io che sono tosto sto andando avanti. Non è che siccome i sondaggi vanno bene, mollo tutto».



E sul caso Tav: «L'Italia ha bisogno più di sì che di no. Sulla Tav gli esperti stanno valutando costi e benefici. Io di mio preferisco andare avanti, ma aspettiamo il loro parere. C'è un impegno nel contratto e lo rispetto, spero solo che questi esperti facciano presto».

