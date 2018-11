Oggi e domani il tour elettorale di Salvini in Sardegna - di M. Ajello

A Roma sempre più problematico il rapporto tra M5S e Lega. Ma la prima sfida elettorale tra i due partiti alleati e rivali si svolge in Sardegna, a febbraio. Salvini è convinto di poter battere i 5 stelle anche lì, dopo averli sconfitti in tutte le altre competizioni regionali (ultimamente in Trentino). Oggi e domani il leader del Carroccio sarà in Sardegna per la campagna elettorale già partita. M5S alle politiche del 4 marzo nell'isola ha sfiorato il 50 per cento dei voti. Ma il centrodestra sembra favorito adesso. Domani Salvini ufficializzerà la candidatura a governatore, per tutto il centrodestra, di Christian Solinas. È del Partito sardo d'azione, senatore e segretario del partito, e anche Berlusconi è favorevole a questa candidatura. © RIPRODUZIONE RISERVATA