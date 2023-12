Manovra, via libera della Camera con 200 sì: approvata la legge di bilancio

La manovra è legge. Via libera dell'Aula della Camera alla legge di Bilancio. I sì sono stati 200, i no 112 e 3 astenuti. Il voto conferma l'impalcatura del provvedimento decisa lo scorso 16 ottobre dal Consiglio dei ministri e recepisce in toto, senza alcun cambiamento, le modifiche apportate in Senato, con le misure portanti del rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale per circa 10 miliardi e del rinnovo dei contratti nel pubblico impiego per 5 miliardi, cui si aggiungono 3 miliardi per il fondo sanitario destinati in particolare ad abbattere le liste d'attesa. Il timbro definitivo della Camera, in prima e unica lettura, è arrivato a capo di soli 4 giorni di lavori, tra le polemiche vibranti da parte delle opposizioni per l'impossibilità di qualsiasi tipo di intervento nel passaggio a Montecitorio.

La manovra lorda era entrata in Senato con un valore per il 2024 di 32,8 miliardi coperti con maggiori entrate o minori spese per poco più di 17 miliardi e un ricorso a maggior deficit per circa 15 miliardi.