I mutui a tasso fisso invertono la rotta. Negli ultimi due mesi il costo dei prestiti per l’acquisto di una casa, dopo la forte impennata dei mesi scorsi, è tornato a scendere. E con la prospettiva di un allentamento della stretta monetaria da parte delle banche centrali il calo continuerà nei prossimi mesi. «In poche settimane abbiamo registrato un andamento in discesa del costo di finanziamento per i mutui a tasso fisso, mentre l’indice Euribor, a cui sono legati i mutui a tasso variabile, per ora non ha fatto registrare una variazione significativa», spiega Angelo Spiezia, amministratore delegato di Telemutuo.