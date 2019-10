Italia Viva punta sul Campidoglio. Domani la Boschi aprirà la kermesse romana al cinema Adriano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il renzismo punta su Roma. E chissà se, nelle difficoltà del Pd a individuare un nome giusto da preparare come candidato sindaco di Roma, il post Raggi non possa essere qualcuno di area Italia Viva. È uno degli obiettivi che si pongono, ma per ora c’è da lanciare il nuovo partito. E domani, in attesa della Leopolda, Italia Viva si presenta a Roma. Sul palco del cinema Adriano, l'apertura della kermesse sarà curata da Maria Elena Boschi, alla quale toccherà il compito di spiegare ai romani il perché della scissione e gli obiettivi del nuovo partito. Sarà pienone? Dalle adesioni parrebbe di sì. E comunque - fanno notare da Italia Viva - «il nostro è il partito che sta crescendo più di tutti».Spiega Michele Anzaldi: «Il sondaggio di Porta a Porta ci dà in crescita di un punto e mezzo e ci colloca al 6% a poca distanza da Fi e Fdi. Non male per un neonato movimento che viene puntualmente oscurato dai Tg Rai (dov'è l'Agcom?) e non ha ancora neanche il simbolo». Grande eccitazione insomma. E al cinema Adriano dopo la Boschi, capigruppo dei renziani a Montecitorio, sul palco salirà Roberto Giachetti, al quale seguirà Luciano Nobili, già animatore della campagna elettorale di Giachetti sindaco e ora responsabile dell'area romana. A chiudere l'appuntamento con la “Leopolda alla romana”, il deputato Ettore Rosato, già capogruppo del Pd alla Camera e coordinatore dei comitati di azione civica che sono l’incubatrice del partito renziano sul territorio.«L’importante è dimostrare che non siamo un partito di Palazzo ma un movimento di popolo»: questa la scommessa di Boschi e compagni, anzi amici. E domani a Roma si capirà se davvero il renzismo è una realtà diffusa o è soltanto una mossa per fare male al Pd.