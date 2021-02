Governo Draghi, blog M5S: voto su ingresso in esecutivo 10 e 11 febbraio su Rousseau

I militanti M5s si esprimeranno sull'ingresso del Movimento nell'esecutivo Draghi. Ad annunciarlo è un post sul blog 5Stelle. «Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021 gli iscritti saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi».

«Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto». la comunicazione del blog. Come avverrà la comunicazione. Lo si scoprirà probabilmente in giornata: «Si comunica a tutti gli iscritti che i quesiti specifici da sottoporre in votazione, saranno pubblicati nelle prossime ore», la comunicazione.



