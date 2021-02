Governo diretta, da oggi secondo giro di consultazioni per Draghi. Salvini: «Veti irrispettosi»

Mario Draghi al giro di boa. Parte oggi, lunedì 8 febbraio, il secondo giro di consultazioni del premier incaricato. Si entra nel vivo con l'obiettivo di incastrare tutti i tasselli, trovare la quadra per una nuova maggioranza e salire al Quirinale (già martedì serà?) per sciogliere la riserva dell'incarico e dar vita al nuovo esecutivo. Draghi vede oggi, a partire dal primo pomeriggio, il Gruppo Misto della Camera, Maie, + Europa e, tra gli altri, Centro Democratico e Gruppo Per le autonomie del Senato. Domani, 9 febbraio, ultimisso giro (da Italia Viva a Fratelli d'Itali, Partito Democratico, Forza Italia, Lega e infine MoVimento 5 Stelle) e non è escluso che già in serata (l'ultimo appuntamento si dovrebbe chiudere alle 17.45) Draghi possa salire al Colle.

Lunedì 8 e martedì 9 febbraio secondo giro di #Consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi con le delegazioni delle forze politiche. Il calendario completo degli incontri: https://t.co/MOLg0L2I3A (1/2) #OpenCamera pic.twitter.com/lpZ8M1wB1q — Camera dei deputati (@Montecitorio) February 6, 2021

La giornata in diretta

13.37 - Salvini: veti irrispettosi nei confronti di Draghi

«Noi abbiamo accolto l'appello del Presidente della Repubblica che ha chiesto alla politica di fare un passo in avanti, di mettere da parte gli interessi di parte, di non mettere veti, di non fare i capricci, di non litigare prima ancora di cominciare e di mettersi a disposizione con le proprie idee. Se c'è un'idea di Italia con meno tasse, meno burocrazia e più salute, noi ci siamo senza mettere veti in casa di altri perché mi sembrerebbe poco rispettoso del lavoro del professor Draghi». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, concludendo la propria conferenza stampa fuori dalla sede della Regione Lombardia.

12.47 - Giro (FI): serve contributo di tutti

«Sarà una sfida durissima e guai a considerare Draghi il 'deus ex machinà. Servirà il contributo di tutti. Il nuovo premier avrà bisogno delle migliori competenze politiche, tecniche e culturali». Lo dichiara Francesco Giro, senatore di Fi.

12.30 - Tajani: Fi non partecipa a totoministri, nessuna trattativa

«Al primo incontro con Draghi abbiamo parlato solo di contenuti, non abbiamo partecipato al totonomine, non c'è stata nessuna trattativa da questo punto di vista, della seria a me spetta questo o quello...». Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Fi, ospite di 'L'Aria che tirà.

12.20 - Salvini: proporremo Draghi modello Bertolaso

«Domani la priorità che porteremo al tavolo del professor Draghi, mentre altri si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute. C'è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni. Proporremo a Draghi il modello Bertolaso». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a Milano.

11.37 - Rosato: posizione Lega di grande importanze

«Matteo Salvini sta rispondendo con intelligenza. Non ci vedo niente di strano, anzi credo che sia necessario che vengano rimossi paletti e veti e si faccia fare a Draghi il suo lavoro». Lo ha detto il coordinatore di Iv e vicepresidente della Camera, Ettore Rosato a L'Aria che Tira su La7.

10.00 - G. Rillo (M5S): Draghi non potrà fare tutto da solo

«È un momento drammatico per il nostro paese. Governo politico non è sinonimo di poltrone. Le prossime scelte dovranno essere orientate tenendo presente che Draghi non potrà fare tutto da solo. Dobbiamo aiutare Draghi a compiere le scelte giuste, ad attuare il Recovery Plan e il piano vaccini avendo presenti salute, ambiente, territorio, lavoro, famiglie, istruzione e sviluppo sostenibile». Così Giulia Grillo in merito all'Assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle.

8.43 - Mario Draghi lascia la sua abitazione a Città della Pieve

Mario Draghi ha appena lasciato la sua abitazione a Città della Pieve. Nel casolare immerso nella quiete della campagna dell'Umbria, il presidente del Consiglio incaricato ha trascorso il fine settimana. Probabilmente impegnato a mettere a punto gli ultimi particolari in vista dei confronti decisivi per formare il nuovo Governo.

