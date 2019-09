Conte bis, alle 18 fiducia in Senato. Leghista con maglietta su Bibbiano. Tensione e cori in Aula Diretta

Via alle 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo Salvini. L'esito è atteso per le 18.Sono previste all'incirca cinque ore di discussione, fino alle 15. Poi il premier potrà intervenire di nuovo per replicare. Successivamente, ci saranno le dichiarazioni di voto e verso le 17 dovrebbe cominciare la chiama dei senatori per il voto. La fiducia è prevista intorno alle 18.

Conte, appena arrivato nell'aula del Senato, si è seduto tra Luciana Lamorgese e Dario Franceschini. Il premier ha avuto un lungo scambio con Lamorgese e poi ha scambiato qualche parola con Franceschini. Cori e tensione in aula.

La bagarre. La senatrice della Lega Lucia Borgonzoni ha mostrato una maglietta bianca con la scritta «Parliamo di Bibbiano» togliendosi la giacca e rivolgendosi al premier Giuseppe Conte. A lui poco prima aveva chiesto attenzione dicendogli: «Lei è distratto, mi può ascoltare». La presidente Casellati ha chiesto alla senatrice di rimettersi la giacca tra applausi dei leghisti e proteste dei Dem. L'aula è stata sospesa. Poi la seduta dell'Aula del Senato è ripresa e la senatrice leghista Lucia Borgonzoni si è rimessa la giacca, pur tenendo sotto la maglia che la scritta su Bibbiano. il premier Giuseppe Conte, che era uscito dall'aula per pochi minuti, è rientrato. Dalla Lega continuano i cori contro la maggioranza con gli slogan « Bibbiano Bibbiano!» e «Dignità!». «Non avete argomenti», è la replica di qualche senatore del Pd. La senatrice della Lega Lucia Borgonzoni nel suo intervento in Aula al Senato insiste sulla vicenda di Bibbiano seguita dai colleghi del Carroccio che l'hanno accompagnata con il coro 'dignità dignità. Scontro verbale a distanza e tensioni tra senatori della Lega e del Pd.

Bonino. «Il suo intervento di ieri è stato lungo e enciclopedico, si configura come un libro dei sogni senza priorità e concretezza e finisce per essere una fiera dell'ovvietà». Lo dice la senatrice di Più Europa Emma Bonino intervenendo in Aula al Senato annunciando di «votare contro» la fiducia al nuovo governo. Servono «interventi da realizzare con risorse individuate in modo preciso», dice sottolineando come il rischio sia quello di «illudere gli italiani». Inoltre, «non volete disfare nulla di quanto fatto dal precedente governo. C'è una sostanziale continuità» e «dovete stare attenti a non resuscitare politicamente l'ex vicepremier Salvini, che si è azzoppato da solo. State attenti a non creare le condizioni per farlo tornare a Palazzo Chigi», conclude Bonino.

Monti. «Se dovessi essere coerente con me stesso dovrei votare la fiducia» e «oggi ho deciso di pretendere maggiore coerenza da me stesso che da altri e quindi di mettere alla prova una posizione di sostegno alla fiducia ma sottolineo molto che è indispensabile un vero mutamento di indirizzo». Così il senatore a vita Mario Monti in Aula al Senato durante il dibattito sulla fiducia al governo.



