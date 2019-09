Governo, fiducia alla Camera, centrodestra attacca: «Conte smemorato, traditi gli elettori, faremo dura opposizione»

Dopo il discorso del premier Giuseppe Conte alle 13 è iniziata alla Camera la fase delle repliche che porterà fino al voto sulla fiducia alle 19.30.

Renzi: «Bloccare i pieni poteri a Matteo Salvini un dovere civile»

Conte: «Cambiare patto di stabilità Ue. Rivedremo i decreti sicurezza. Basta proclami, saremo miti» Diretta

Gli interventi

Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia: «In 14 mesi abbiamo garantito sostegno a tutti i provvedimenti che potevano ridurre immigrazione clandestina e puntavano alla sicurezza. Oggi siamo qui a giudicare da parlamentari dell'opposizione e abbiamo visto un popolo immenso fuori, migliaia di persone hanno occupato le piazze armati di un tricolore. Saremo in piazza per contrastare le politiche che già si annunciano ricordando che la sovranità appartiene al popolo. In Parlamento ci deve essere rappresentanza omogenea da quella che trovate fuori da qui. Stanno attuando un attentato alla Costituzione. Gli italiani non vogliono il Pd al governo, non quello di Renzi ma in qualsiasi sua forma. A noi del ministro Bellanova non ci interessa come si veste o se non abbia studiato, ma che sia corresponsabile dell'approvazione del jobs act, il ministro dell'economia è stato indicato da Bruxelles. Il M5s si vergognerà di questo perchè la gente li inseguirà con i forconi. Spero che questo Parlamento non conceda la fiducia a questo governo pieno di miserie umane».



Bagarre in un'aula semideserta alla Camera quando il presidente dell'Aula Ettore Rosato ha tolto la parola, dopo averlo ripetutamente avvertito, al capogruppo di Fdi Francesco Lollobrigida per aver largamente superato il tempo del suo intervento. A Lollobrigida è stato spento il microfono tra le proteste del suo gruppo, unico presente in forze al momento. Quando ha preso la parola Giuseppe Brescia del M5S i deputati di Fdi hanno iniziato a scandire il coro «Onestà onestà» e poi «Vergogna» ed «Elezioni elezioni».



Il deputato della Lega Edoardo Rixi nel suo intervento alla Camera ha ricordato che «il presidente Conte definì Gentiloni traditore della patria», lo stesso esponente Pd che ora il governo ha designato per la Commissione Ue. Guglielmo Epifani di Leu, dalla maggioranza, ha invece sollevato la questione del Jobs Act, «sul quale bisogna intervenire, per un problema di legittimità istituzionale, facendo una verifica sul campo di quanto accaduto e quanto cambiato». «Professor Conte, la lunghezza del suo programma è legata alla speranza di permanere sulla poltrona», ha detto il capogruppo di Fdi Francesco Lollobrigida, che ha poi parlato di «reddito di cittadinanza ai 'fancazzistì». Quindi rivolto ai colleghi della Lega ha detto «bentornati dalla parte giusta della barricata», definendo il nuovo governo «uno squallido inciucio» e «un insieme di miserie umane», suscitando la reazione dei pochi deputati di maggioranza presenti in quel momento.

«A lei presidente Conte e a tutti i ministri, dico sigliamo oggi un nuovo patto istituzionale, con un metodo di lavoro che non schiacci il Parlamento con l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza. Riportiamo il Parlamento al centro della democrazia, rendiamo protagonisti i parlamentari. In questi scranni ci sono risorse eccezionali, mettiamole a frutto e lasciamo loro piena autonomia». Lo ha detto il presidente della commissione Affari Costituzionali, Giuseppe Brescia, in aula alla Camera nel corso del dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

«L'Ue vive un passaggio delicato investita dalle crisi che scuotono il Mediterraneo, questa Europa ha bisogno di una profonda revisione delle sue politiche. Euro e mercato unico hanno bisogno di armonizzazione delle politiche fiscali. Occorre mettere l'Unione nelle condizioni di parlare con una sola voce. La strada da intraprendere è esattamente il contrario del sovranismo». Così Piero Fassino del Pd intervenendo in Aula alla Camera. «A lasciare sola l'Italia - ha aggiunto Fassino - sono stati i governi di Budapest, di Vienna..serve una nuova politica europea dell'immigrazione. La sfida non è fare da soli ma essere protagonisti in un progetto. Non sarà l'Italia da sola a dare soluzione stabile alla crisi libica. Un'Italia che voglia pesare deve stare dentro spazi e orizzonti ampi. Ancora una volta il sovranismo nazionale non è la risposta».

«Molto convincente il discorso di Conte, molti i temi toccati. Penso alla famiglia, agli asili nido, all'ambiente, al taglio delle tasse. Si vede che è un governo che non vuole vivacchiare ma trovare soluzioni per gli italiani e lo farà, quindi piena fiducia da parte nostra». Lo ha detto alle telecamere il capogruppo M5S alla Camera, Francesco D'Uva, commentando il discorso del premier in Aula.

«Con il nuovo Governo proseguiremo lungo la strada già intrapresa e percorsa insieme all'ex ministro Giulia Grillo - in parte, ma con ottimi risultati - della difesa della sanità pubblica e del diritto alle cure per tutti. Le parole del presidente Giuseppe Conte confermano questa volontà: inserire il tema del merito del personale sanitario e delle assunzioni per superare definitivamente il problema della carenza dei medici è un segnale molto positivo per il Paese, ed è la conferma che il lavoro svolto finora non andrà perduto». Così Marialucia Lorefice, presidente del MoVimento 5 Stelle in Commissione Affari sociali alla Camera. «Fondamentale anche l'attenzione, ribadita dal premier nel suo discorso in Aula, alle disabilità: tanto è stato fatto in questo ambito nei 14 mesi trascorsi, ma tanto ancora abbiamo da fare. Auguri di buon lavoro al neo ministro della Salute, Roberto Speranza, con il quale contiamo di realizzare tutte quelle misure che il Paese aspetta per un diritto alla salute degno di questo nome», conclude Lorefice.

Un «voto di fiducia critica» al Conte bis è stato annunciato dal deputato radicale di +Europa Riccardo Magi, intervenuto in Aula alla Camera, che ha paventato «il rischio di deriva illiberale e antieuropea», superiore alle «profonde contraddizioni della maggioranza, con antiparlamentarismo e giustizialismo che non sono spariti e continuerò a denunciarli». «Va superata le Bossi-Fini con una nuova legge sull'immigrazione», ha detto Magi, aggiungendo che «il possibile va costruito da oggi in avanti», ha detto citando Marco Pannella. «Non faremo sconti ma non possiamo scommettere sul fallimento di questo governo», ha concluso Magi.

«Questa mattina, alla Camera dei Deputati, durante le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, abbiamo assistito ad una delle pagine più bizzarre della nostra storia. Lo smemorato Conte, Giuseppi per gli amici, nel suo strampalato intervento è riuscito a parlare di tutto e del contrario di tutto. Un discorso fatto di slogan, uno slalom tra democrazia umana, agenda riformatrice, azioni coordinate con l'Europa e green new deal. Ha parlato di giovani che emigrano dimenticandosi l'emendamento della Lega al Dl Crescita che ha allargato la platea per il rientro dei cervelli, incentivando il ritorno di lavoratori, docenti e ricercatori con effettive ricadute per il nostro sistema sociale, economico e culturale. Ha parlato di riduzione del cuneo fiscale, nonostante oggi sieda tra i banchi con coloro che hanno inventato l'Irap che tassa il lavoro dipendente». Così il deputato della Lega Giulio Centemero.

«Visto che l'attenzione al linguaggio è importante, come ha detto nel suo discorso ci piacerebbe sentirle dire che chi salva vite umane in mare non è un criminale». Lo dice Rossella Muroni di Leu nel suo intervento alla Camera rivolto al premier Giuseppe Conte dando atto tra le altre cose a Conte che «da anni aspettavamo un premier che parlasse di sviluppo sostenibile nella Costituzione»

Ultimo aggiornamento: 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA