Governo, il giorno della fiducia: Conte alla Camera Diretta

Dalle 11 è iniziata via alla "due giorni" alla Camera e al Senato per la fiducia del nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte parlerà alle 11. È poi previsto per le 19.30 l'inizio della chiama per il voto di fiducia della Camera al governo, mentre il risultato dovrebbe conoscersi intorno alle 21. È quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. Dopo l'intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, previsto per le 11, la seduta verrà sospesa, per consentire al premier di depositare il suo discorso al Senato. Alle 13 inizierà il dibattito che proseguirà fino alle 17.30, mentre alle 17.45 è prevista la replica di Conte, prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto. Ciascun Gruppo avrà a disposizione dieci minuti, due verranno concessi a ciascuna delle componenti del Misto, mentre 18 minuti verranno riservati per eventuali interventi a titolo personale.

Oggi la fiducia alla Camera, Conte: crescita e governo di legislatura

LA DIRETTA

Ore 11.10 Il presidente della Camera Roberto Fico, dopo le comunicazioni di servizio e un intervento dell'onorevole Lollobrigida che ricorda la manifestazione di Fratelli d'Italia che sta svolgendo in piazza di Montecitori, dà la parola al premier Giuseppe Conte che ringrazia subito il presidente delal Repubblica Sergio Mattarella. Scatta un lungo applauso.



