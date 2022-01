M5s, Di Maio e il tweetbombing contro di lui: autentico oppure ci sono in gioco profili falsi?

#DimaiOut, significa "Di Maio fuori": è l'hashtag con il quale su Twitter attivisti ed elettori del Movimento 5 stelle chiedono l'espulsione del ministro Luigi Di Maio. Ma quegli attivisti sono persone fisiche o bot (un programma software che eseguono azioni automatizzate e predefinite: un computer)? Il numero uno della Farnesina è al centro della tempesta virtuale (è solo sui social per il momento) perché accusato di aver pugnalato Giuseppe Conte durante le trattative sul Quirinale. In particolare sull'affaire Belloni, candidatura avallata da Conte e stoppata da Di Maio. Ma la vicenda è tutto fuorché chiara visto che un ministro M5S conferma la presenza di Di Maio nelle riunioni sul Quirinale in cui era emerso il nome dell'ambasciatrice, attualmente capa dei servizi segreti.

Serve «un momento di confronto, questo sicuramente è giusto ed è corretto. Io che ho partecipato ai tavoli di regia ho sempre visto un presidente Conte trasparente e corretto nei confronti di capigruppo», ha detto il ministro Federico D' Incà, esponente M5S e ministro per i Rapporti con il Parlamento, ospite di Speciale Radio Anch'io su Radiouno Rai. Luigi Di Maio, ha aggiunto, «c'è sempre stato durante le cabine» dove quello di Elisabetta Belloni «era uno dei nomi come ce ne erano altri».

Di Maio ha recitato un ruolo da solista in aperto contrasto con Conte e questo, il popolo del 5stelle o ciò che ne rimane, non lo perdona. Perciò l'ex capo politico sta ricevendo la solidarietà di diversi colleghi dell'esecutivo e anche di molti parlamentari.

Manifestazioni di solidarietà che corroborano le tesi degli attivisti 5 stelle contro Di Maio. Attivisti che fanno più o meno parte della galassia di tutti quei profili non immediatamente riconducibili a persone fisiche che postano in modo piuttosto organizzato quando ci sono campagne di denigrazione come questa. Ecco, i profili. Sono autentici? Per molti si tratta di profili falsi, creati apposta per scatenare l'odio contro Di Maio.

«Alimentare l'odio nella politica con l'ausilio di bot e falsi profili è assolutamente inaccettabile in una fase in cui servono equilibrio e stabilità. La mia piena solidarietà a Luigi Di Maio per il fango contro di lui e la mia totale condanna a chiunque ne sia stato il responsabile», lo dice Luigi Iovino, deputato M5S e segretario di Presidenza della Camera (vicino a Di Maio).