Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni: «Stare con lei? Ho qualche vantaggio. Il video a Palazzo Chigi una bella mossa»

«Giorgia ha una comunicazione che funziona molto bene e che si è inventata questa trovata che ha spaccato». Parla al Foglio Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, giornalista conduttore su Rete4, difende la scelta del video tra gli stucchi e le pareti damascate di Palazzo Chigi. «Scusa, ma doveva farsi riprendere dentro a una salumeria? In mezzo ai prosciutti? È il presidente del Consiglio, basta con questo pauperismo». Di certo quelle immagini hanno fatto molto parlare, non solo per la location e per la modalità con cui veniva annunciato il Cdm con il decreto sul lavoro, ma soprattutto perché continuano a mancare le conferenze stampa e quindi le domande dei cronisti al governo. «Questa è una loro scelta - spiega Giambruno - immagino che non mancheranno le occasioni».

Meloni, l'inedito video da Palazzo Chigi e la mancata conferenza stampa: la scelta comunicativa e l'attacco delle opposizioni

Il lavoro in tv



Nel corso dell’intervista il giornalista affronta il tema della sua vita professionale in relazione a quella dell’importante compagna: «Non trovo giusto che altri colleghi si arroghino il diritto di spiegarmi come si conduce una trasmissione». «Non faccio la vittima perché non rientra nel mio carattere: faccio il giornalista da 15 anni. E questa situazione per me ha anche dei vantaggi professionali». Quali?«Magari il decreto Lavoro ho chi me lo spiega se poi ne devo parlare in tv». «Magari ho fonti tra i suoi collaboratori che a me, come immagino ad altri, possono dare delucidazioni o dritte». All'ipotesi di un lavoro in Rai, però, replica che "lavoro qui (a Mediaset) da 15 anni e mi trovo benissimo e ho un ottimo rapporto con tutti, a partire dai miei superiori". Infine un giudizio sulla premier: «Giorgia non è una che si è trincerata nel Palazzo. Ha un’agenda fittissima, e ne so qualcosa. Basta seguirla, almeno una volta a settimana parte per impegni istituzionali. Ha un gradimento personale altissimo tra la gente. E non lo dice Andrea Giambruno».