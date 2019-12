Gaetano Manfredi, chi è il nuovo ministro dell'Università e della Ricerca

Gaetano Manfredi, rettore della Federico II di Napoli, è anche l'attuale presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui). Manfredi ha guidato la Crui negli anni del Governo targato Pd con il Fondo di finanziamento ordinario delle università che dopo una stagione di forti tagli è tornato a salire. Il Magnifico dell’ateneo più grande del Sud è un ingegnere con dna umanista. Da giovane ha fatto studi classici (sognava di fare il giornalista) prima di iscriversi e laurearsi in Ingegneria nel 1988 proprio alla “Federico II” con la votazione di 110/110 e lode.

Lucia Azzolina, chi è la nuova ministra della Scuola



Nel suo curriculum è stato anche dottore di ricerca in Ingegneria delle strutture (V ciclo) e ha ottenuto una borsa di studio post-dottorato nel 1994. È stato poi ricercatore in tecnica delle costruzioni dal 1995 al 1998 per poi diventare professore associato in Tecnica delle costruzioni dal 1998 al 2000. Infine è diventato professore ordinario sempre alla Facoltà di Ingegneria della Federico II nel 2000. Il suo mandato da rettore a Napoli scade il 31 ottobre del 2020. Da oggi è il nuovo ministro ​dell'Università e della Ricerca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA