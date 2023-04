Napoli, domenica area pedonale in centro e metropolitana no-stop per tutta la notte: il piano per la festa scudetto

Tutto pronto a Napoli per la festa scudetto. Alle ore 14 di domenica 30 aprile scatterà la maxi-area pedonale, un dispositivo di sicurezza che chiuderà il traffico nel centro cittadino. «Insieme alla Questura e alla Prefettura - ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi - si è cercato di creare un dispositivo che consentisse alle persone di divertirsi in libertà, ma anche in sicurezza. Pedonalizzare parte del centro è un modo per garantire a tutti di potersi muovere in facilità, per evitare scorribande e avere una mobilità più dolce per festeggiare tutti insieme».

Per garantire gli spostamenti saranno attive tutta la notte (fino alle ore 6 del 1° maggio) la Linea 1 della metropolitana e le funicolari Centrale e Montesanto. L'accordo fra Anm e sindacati è stato raggiunto ieri, 28 aprile, e permetterà ai cittadini di spostarsi senza ricorrere all'auto. Il piano prevede il servizio no-stop per la Linea 1, che effettuerà solo la tratta Piscinola-Dante, e per le funicolari Centrale e Montesanto con corse fino alle ore 6 del mattino di lunedì 1° maggio. I mezzi su gomma così come i tram e i filobus invece termineranno le corse alle ore 14 di domenica. I parcheggi che resteranno aperti sono Frullone, Brin e Chiaiano, mentre saranno chiusi gli ascensori e gli Anm point. L'accordo entrerà in vigore solo se il Napoli domenica dovesse conquistare la matematica certezza della vittoria dello scudetto.

L'ordinanza del sindaco

Un'ordinanza firmata dal sindaco Manfredi ha inoltre stabilito il divieto di vendita, con esclusione del servizio al tavolo, di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali di Napoli dalle ore 12 di domenica 30 aprile alla ore 12 di lunedì 1 maggio. Bibite e bevande potranno essere vendute solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

L'ordinanza inoltre vieta la vendita e l'utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere di artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti. Tale divieto scatta dalle ore 17 di sabato 29 aprile, fino alle ore 12 di lunedì 1 maggio. Tali misure sono state prese «per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei possibili festeggiamenti scudetto».