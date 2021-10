G20 a Roma, Xi Jinping: «Lo sviluppo globale sia più equo»

Sabato 30 Ottobre 2021, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 16:51

Rendere lo sviluppo globale «più equo, efficace e inclusivo per garantire che nessun Paese sia lasciato indietro». Ma anche sospendere i brevetti sui vaccini contro il covid. Sono la richiesta del presidente cinese Xi Jinping, che ha parlato in collegamento video al G20 di Roma. Xi ha affermato che la pandemia del Covid-19 ha portato molteplici crisi nel mondo, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, e che l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ha di fronte sfide senza precedenti. Quanto alla pandemia, Xi, secondo i media ufficiali, ha proposto un'iniziativa di cooperazione globale sui vaccini, ricordando che Pechino ha fornito alla comunità internazionale 1,6 miliardi di dosi.

«La stigmatizzazione del Covid-19 e la politicizzazione del tracciamento della sua origine vanno contro lo spirito di solidarietà verso la pandemia»: il presidente cinese ha chiesto di cooperare per la sconfitta del nuovo coronavirus facendo leva su un approccio scientifico. Anche per questo, Xi, nel resoconto dei media ufficiali cinesi, ha sollecitato il G20 a praticare un «vero multilateralismo» e a promuovere la costruzione di una «comunità con un futuro condiviso per l'umanità».

- Anche il presidente cinese Xi Jinping, dopo Vladimir Putin, ha chiesto la parità di trattamento dei diversi vaccini contro il Covid-19 e il riconoscimento reciproco in conformità con l'autorizzazione dell'Organizzazione mondiale della sanità. «La formazione di blocchi esclusivi o addirittura la definizione di linee ideologiche causerà non solo divisioni, ma creerà più ostacoli all'innovazione scientifica e tecnologica», ha aggiunto Xi in collegamento video al G20 di Roma. Xi ha invitato il G20 a unire le forze per liberare il potenziale di una crescita guidata dall'innovazione con regole basate su un'ampia partecipazione.