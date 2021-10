Roma, G20: straniero aggredisce poliziotto con un bastone

Roma, la pattuglia in borghese della Polizia Locale Roma Capitale del Nae (nucleo assistenziale emarginati) è intervenuta giovedì pomeriggio, su via Cristoforo Colombo, al Parco "Falcone Borsellino" durante i controlli per il G20. Per far allontare un cittadino albanese, che vive come senza fissa dimora in quella zona, a circa un km di distanza dalla Nuvola dell'Eur. L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati violenti contro la persona, alla richiesta del responsabile del Nae il funzionario Mauro Masnaghetti, di allontanarsi dalla zona per motivi di sicurezza, lo ha aggredito con un grosso bastone.

Ne è nata una violenta collutazione, dove l'ufficiale della Polizia Roma Capitale dell'ottavo gruppo è riuscito ad avere la meglio usando anche lo spray al peperoncino in dotazione e ammanettandolo dopo diversi minuti. Questa mattina il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto del 55 albanese, per resistenza aggravata, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, essendo rimasto ferito anche il poliziotto di Roma Capitale. Inoltre tutta la sua baraccopoli all'aperto di senza fissa dimora è stata rimossa dagli agenti dell'ottavo gruppo diretti dal comandante Massimo Ancillotti. (Foto Luciano Sciurba)