Joe Biden, comunione alla chiesa di San Patrizio. «Iran? Miglior soluzione quella diplomatica»

Una giornata intensa per Joe Biden , la cui limousine è stata girare più volte dai romani oggi nelle strade del centro. Il presidente statunitense ha anche ricevuto la comunione nella chiesa di St. Patrick durante la messa cui ha partecipato con la moglie Jill, il giorno dopo aver riferito ai reporter che Papa Francesco gli ha detto che dovrebbe continuare a ricevere l'eucarestia. La messa è stata celebrata dal reverendo Joe Ciccone, in una chiesa di lingua inglese vicino all'ambasciata Usa. Lo riferiscono Abc e altri media Usa.

Joe Biden ha la «convinzione» che «la soluzione diplomatica sia la soluzione migliore» per impedire all'Iran di fabbricare l'arma nucleare. Lo riferisce una fonte della Casa Bianca, dopo il vertice tra Joe Biden e i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania in vista della ripresa dei negoziati per tornare all'accordo sul nucleare iraniano. «Ci piacerebbe che cominciassero il più urgentemente possibile», ha detto Biden.

Domani Biden avrà un incontro con Erdogan. In agenda, riferisce una fonte della Casa Bianca, Siria, Libia, il desiderio della Turchia di vari sistemi di difesa missilistica, incluso quello russo S-400, e l'ambizione del Paese di acquistare i caccia americani F16. Per Biden anche un breve incontro oggi a margine del G20 con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il vice cancelliere Olaf Scholz, suo probabile successore. Un'opportunità per il presidente, informa una fonte della Casa Bianca, di parlare con Scholz, prossimo a formare il nuovo governo tedesco.

«È stato un onore incontrare di nuovo Papa Francesco ieri in Vaticano. La sua compassione e la sua difesa per i poveri e coloro che soffrono la fame, i conflitti e la persecuzione è una stella polare per il mondo. Che il suo esempio sia con noi nella vita di tutti i giorni». Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Joe Biden su Twitter a proposito del suo incontro con il Papa ieri in Vaticano.