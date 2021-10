Mario Draghi: «Multilateralismo unica risposta ai problemi attuali»

(LaPresse) Il premier italiano, Mario Draghi, ha aperto i lavori del G20 di Roma accogliendo i colleghi stranieri per la prima volta in presenza dopo due anni di pandemia. "Più affrontiamo le nostre sfide, più è chiaro che il multilateralismo è la migliore risposta ai problemi che vediamo oggi. In molti sensi è l'unica risposta possibile Dalla pandemia, al cambiamento climatico, a una tassazione giusta ed equa. Fare tutto questo da soli, semplicemente, non è un'opzione possibile", ha dichiarato Draghi che poi ha aggiunto: "Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per superare le nostre differenze e dobbiamo riaccendere lo spirito che ci ha portati alla creazione e al rafforzamento di questo consesso". "Insieme, stiamo costruendo un nuovo modello economico, e tutto il mondo ne beneficerà. Tuttavia, dobbiamo stare attenti alle sfide che affrontiamo collettivamente", ha aggiunto Draghi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE