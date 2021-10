G20 Roma, l'Eur diventa isola pedonale. Lo stupore dei cittadini: «Magari fosse sempre così»

Sabato 30 Ottobre 2021, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 13:35

di Emiliano Bernardini

Una grande isola pedonale. Il G20 ha riportato la Cristoforo Colombo ai tempi del lockdown. Impossibile accedere in macchina, consentito solo passeggiare a piedi. E così residenti e non solo si sono riversati sulla grande arteria. C’è che ne approfitta per fare una corsetta, chi per godersi il sole senza lo smog e il

Rumore delle auto. C’è silenzio. «Finalmente» sorride un signore che spinge un carrello della spesa: «Fosse sempre così». Bambini, mamme e tanti passeggini. Una specie di domenica ecologica. L’idillio è rotto regolarmente dalle sirene della polizia e dalle carovane infinite delle delegazioni dei presidenti appartenenti al G20. «Un sogno tutto libero e 'davanti se score…'» sorride un residente. Peccato che oggi sia a piedi anche lui.