Elezioni europee, la grillina Franchini vota al seggio mostrando i suoi “santini”

Sorridente mentre violava la legge, la grillina riminese Carla Franchini ha votato esibendo i suoi stessi santini elettorali. La candidata romagnola alle Europee si è messa proprio in posa come fanno tutti gli esponenti politici, ma poi ha sfoggiato uno di quei volantini usati in queste ultime settimane per convincere i riminesi a votarla.Eppure come avvocato dovrebbe sapere bene che la legge elettorale proibisce ogni forma di propaganda elettorale a 200 metri dai seggi, ma qui lo show è avvenuto addirittura all'interno. E “chiunque contravviene alle norme è punito con la reclusione fino ad un anno“, oltre a una congrua multa.Ed ecco la sua giustificazione: l'esibizione del quel miniposter è stata del tutto casuale. Già, chi non tiene "affisso" bene in vista sulla propria giacca il manifesto elettorale personale mentre vota al seggio?