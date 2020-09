Elezioni Comunali Lazio: sindaci confermati a Colleferro, Civita Castellana e Ceccano. A Fondi centrodestra avanti

Elezioni comunali, giorno di verdetti nel Lazio a Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo dove si è votato per il rinnovo del sindaco in 36 Comuni. A fare il pienone sono state le liste civiche. ​L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.

A Fondi (Latina) va verso l'elezione Beniamino Maschietto (centrodestra, vicesindaco facente funzioni): a metà spoglio (17 sezioni su 33) si attesta sul 49,9%.

In provincia di Roma ci sono già i primi sindaci. Arcinazzo Romano: Luca Marocchi. Montelanico: Sandro Onorati. Percile: Claudio Giustini. Ponzano Romano: Sergio Pimpinelli. Roiate: Antonio Proietti. San Gregorio Da Sassola: Giovanni Loreto Colagrossi.

A Colleferro si riconferma primo cittadino il "civico" (sostenuto dal Pd) Pierluigi Sanna. A metà sezioni scrutinate è al 75,5%.

Ad Albano Laziale, il candidato sindaco del centrosinistra Massimiliano Borrelli, quando manca spoglio di una decina di seggi, ha in tasca la vittoria, con una percentuale superiore al 50%. E su Facebook annuncia:

Ad Ariccia, invece, si andrà al ballottaggio e bisognerà quindi attendere ancora per conoscere l'identità del nuovo sindaco. Il responso è praticamente certo, sebbene manchino da scrutinare due sezioni su 21. A giocarsi la carica di primo cittadino saranno il candidato di centrodestra Gianluca Staccoli - che ha ottenuto circa il 42% delle preferenze, - ed Emilio Cianfanelli, che già in passato, e per quattro mandati era stato eletto primo cittadino di Ariccia ed è appoggiato da quattro liste civiche. Quest'ultimo ha raccolto il 20% dei voti e appartiene all'area di centrosinistra, ma non a quella facente capo al Partito Democratico. Il Pd, infatti, era rappresentato da Emilio Tomasi fermatosi al 16%, nonostante potesse contare anche sull'appoggio di due civiche.

A Civita Castellana (Viterbo) si conferma sindaco Luca Giampieri (Fdi-centrodestra) per poche schede.

Niente ballottaggio a Ceccano (Frosinone) dove Roberto Caligiore, con un consenso che si aggira intorno al 52%, mantiene la guida del Comune.

A Terracina avanti Roberta Tintari sostenuta dal Fratelli d’Italia e altre tre liste (43,82%) rispetto a Valentino Giuliani (Lega) con il 32,24%. A Bomarzo eletto sindaco Marco Perniconi della Lista Uguaglianza con il 61,84%. Poggio Bustone ha scelto invece il civico Romero Bustarda, eletto con il 66,81%.



è invece il nuovo sindaco di(Rieti).Cuneo ha ottenuto il 41,64% delle preferenze pari a 3.113 voti.

TUTTI I COMUNI AL VOTO PER PROVINCIA

Frosinone

Belmonte Castello

Ceccano

Cervaro

Fontana Liri

Guarcino

Patrica

Pontecorvo

Ripi

Trevi nel Lazio

Latina

Fondi

Terracina

Rieti

Castelnuovo di Farfa

Cottanello

Fara in Sabina

Marcetelli

Montebuono

Monenero Sabino

Poggio Bustone

Roma

Albano Laziale

Anguillara Sabazia

Arcinazzo Romano

Ariccia

Colleferro

Genzano

Marano Equo

Montelanico

Palombara Sabina

Percile

Ponzano Romano

Rocca di Papa

Roiate

San Gregorio da Sassola

Zagarolo

Viterbo

Blera

Bomarzo

Civita Castellana

Ultimo aggiornamento: 18:51

