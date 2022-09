Campagna elettorale, la chiusura: a Piazza del Popolo oggi c'è il Centrodestra unito, domani tocca al Pd. Tutti gli eventi

Ultimi due giorni di campagna elettorale e tutti i leader si preparano al comizio finale. Oggi chiusura unitaria del centrodestra a Roma, domani tocca a Pd, Cinquestelle e Terzo Polo. Roma il palcoscenico scelto da tutti, ma vediamo dove si terranno gli eventi conclusivi dei partiti.

Centrodestra

Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi di Noi Moderati oggi alle 18 saliranno insieme sul palco di Piazza del Popolo, a Roma, per concludere fianco a fianco una campagna elettorale che li ha visti discutere su diversi temi chiave, come lo scostamento di bilancio e il posizionamento europeo nei confronti dell’Ungheria di Viktor Orban. I leader saranno poi protagonisti di una coda in solitaria il giorno successivo: la presidente di Fratelli d’Italia alle 15:30 sarà a Napoli, all’Arenile di Bagnoli, per un evento intitolato «Coordinate per il futuro», che vedrà protagonisti i ragazzi della Generazione Z; il segretario della Lega chiude sulla piazza digitale con la “Maratona Salvini”, quattro ore di diretta su tutti i social per «coinvolgere tutti gli 8mila comuni e almeno un milione di persone»; Silvio Berlusconi è invece atteso al teatro Manzoni di Milano.

Centrosinistra

Comizi separati per la coalizione di centrosinistra. Venerdì 23 settembre alle 18 il Partito Democratico sarà a sua volta a Piazza del Popolo per il grande evento finale prima del silenzio elettorale. Saliranno sul palco il ministro della Salute Roberto Speranza, la vicepresidente della regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, appena nominata dal quotidiano britannico Guardian «stella nascente della sinistra italiana», per chiudere con l’intervento del segretario Enrico Letta.

Elezioni, Letta: giù il cuneo fiscale, unica arma anti-inflazione

L’alleanza Verdi-Sinistra Italiana concluderà invece oggi alle 17 sul palco dei Fori Imperiali. Più Europa di Emma Bonino ha scelto il bus itinerante per le strade della capitale: partenza alle 15:30 da Piazza della Repubblica, tappa alla Biblioteca Nazionale e capolinea alle 17:30 in Via delle Belle Arti per l’incontro con la stampa; a bordo anche il segretario Benedetto della Vedova e il capogruppo Riccardo Magi. Il leader di Impegno Civico e ministro degli Esteri, Luigi di Maio, chiuderà la sua campagna elettorale domani alle 18 al Teatro Sannazaro di Napoli, dovè candidato per l'uninominale.

Movimento Cinque Stelle

Il partito di Giuseppe Conte ha deciso di chiudere domani alle 18 in Piazza Santi Apostoli, un luogo per anni simbolo del centrosinistra, scelto spesso dall’Ulivo per festeggiare le proprie vittorie elettorali. Incerta la presenza del fondatore Beppe Grillo, che probabilmente manderà solo un videomessaggio.

Terzo Polo

Appuntamento venerdì alle 17:30 al Gianicolo per Carlo Calenda e Matteo Renzi. Con un video diffuso sui social, il leader di Azione ha spiegato di aver scelto un luogo di Roma dall’alto valore simbolico che richiama i valori dell’Italia repubblicana.

Letta: «Meglio un pisano col bus elettrico che un fiorentino col jet privato». Bonifazi (Iv) replica: «Accusa fiorentini e livornesi»

Gli altri

Doppia chiusura per Italexit: il partito di Gianluigi Pargone sarà oggi a Campo de’ Fiori, a Roma, e venerdì a Milano in Piazza XXIV Maggio. Sempre oggi in Piazza Santi Apostoli l’appuntamento conclusivo con Italia Sovrana e Popolare.

Tutti i leader sono poi attesi in Tv stasera alle 21:30 nel salotto di «Porta a Porta»: ospiti di Bruno Vespa nell’ordine, Luigi Di Maio, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Carlo Calenda Matteo Salvini e Enrico Letta.