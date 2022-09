Letta: «Meglio un pisano col bus elettrico che un fiorentino col jet privato». Bonifazi (Iv) replica: «Accusa fiorentini e livornesi»

«Avete mai sentito Meloni e Salvini fare un ragionamento sull'ambiente che abbia un minimo di concretezza. Sono stato preso in giro per il bus elettrico: meglio un pisano che gira con il bus elettrico in campagna elettorale rispetto a un fiorentino che la fa con i jet privati...». Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a Livorno.

La replica di Bonifazi (Italia Viva)

«Letta è ossessionato dall’odio personale: anche a Livorno attacca Renzi e i fiorentini. Ormai è un caso particolare. A Pisa attacca i livornesi. A Livorno i fiorentini. Fortuna che la settimana prossima torna a Parigi”, così su Twitter il senatore di Italia Viva Francesco Bonifazi.