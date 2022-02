Draghi al Colle da Mattarella e poi convoca la maggioranza, l'irritazione del premier dopo il caos voto sul Milleproroghe

Dopo il caos notturno in commissione, con il governo andato sotto quattro volte durante le votazioni del Milleproroghe, non si fa attendere la presa di posizione di Mario Draghi. Che lascia trapelare irritazione per quanto accaduto. Il premier è prima salito nel pomeriggio al Colle dove è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un incontro che precede la convocazione dei capi delegazione delle forze politiche di maggioranza.

APPROFONDIMENTI POLITICA Milleproroghe, caos in commissione: governo battuto 4 volte IL CASO La maggioranza si spacca

Milleproroghe, caos in commissione: governo battuto 4 volte. Ecco cosa succede nella maggioranza

Draghi al Colle da Mattarella e poi convoca la maggioranza

Alle 18 a Palazzo Chigi sono attesti i ministri Stefano Patuanelli, Giancarlo Giorgetti Giorgetti, Maria Stella Gelmini, Andrea Orlando, Elena Bonetti e Roberto Speranza. Poco dopo le 17 il premier era rientrato a piazza Colonna, di ritorno da Bruxelles. Draghi aveva lasciato la capitale belga dopo il Consiglio europeo informale sull'Ucraina. Appena arrivato a Roma, il presidente del Consiglio era stato ricevuto al Quirinale dal Capo dello Stato. Una volta a palazzo Chigi si è messo al lavoro nel suo ufficio in vista del Consiglio dei ministri atteso domani sul dl bollette.