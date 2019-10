Giorgetti: «Verosimile Draghi al posto di Conte»

La notizia di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio al posto di Conte «è verosimile per chi gira gli ambienti politici romani, tutti vedono il governo e in particolare il presidente del Consiglio Conte molto in difficoltà, con reazioni estemporanee, non in linea con il profilo che lui vuole darsi». Lo afferma il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti.

E ancora: «Draghi è disoccupato e non penso che chieda il reddito di cittadinanza, può darsi che sia disponibile e che qualcuno lo chiami a fare un ruolo politico. Chi ha deciso di mettere Conte alla presidenza del Consiglio potrebbe anche tranquillamente decidere di mettere al suo posto Draghi». Da notare che tra Giorgetti e Draghi c'è un antico rapporto di amicizia e che il leghista ha tutto l'interesse ad accreditare un'ipotesi del genere per mettere in difficoltà Giuseppe Conte e l'esecutivo giallo-rosso.

