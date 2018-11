Di Maio insiste: «Insulti ai giornalisti? Non li ritiro. A Roma cambieremo tutto»

«Qual è il limite del dialogo con la Ue? Se ci chiedete di massacrare gli italiani per noi è no, si va avanti con la manovra, se ci dite tagliate più sprechi, trovate più risorse, ci può essere un dialogo» ma «il popolo italiano già dato troppo alle regole europee, è il momento di stargli vicino», dice il vicepremier rispondendo a una domanda sulla risposta a Bruxelles sulla manovra. Il leader M5S ha ricordato che Tria ha parlato di «manovra suicida» necessaria per il rispetto in toto delle regole Ue.

«Noi parlamentari del Movimento 5 Stelle - ha sottolineato poi - continuiamo a tagliarci lo stipendio, da luglio a settembre taglieremo 2 milioni di euro a 300 parlamentari e li doneremo alle Regioni alluvionate. Sono un piccolo segnale ma per dire che ci siamo in prima persona. Non sono geloso di questa iniziativa, se i parlamentari delle altre forze politiche vogliono fare la stessa cosa noi ci siamo».



Capitolo Roma: «Abbiamo fatto una promessa ai romani che entro il mandato di cinque anni cambieremo tutto, perché i romani se lo meritano. Daremo più poteri al sindaco Raggi, daremo più fondi e cominceremo a sistemare», ha spiegato Di Maio, assicurando che «ci saranno tutti gli investimenti nella legge di Bilancio. Non stiamo facendo debito, i fondi per le buche arriveranno, poteri ci saranno». Insomma, ha concluso, «siamo arrivati fin qui massacrati, vuoi vedere che adesso non ci arriviamo a fine mandato?».

