Referendum Atac, alle 12 ha votato il 4,82% dei romani. Polemica ai seggi sulla tessera elettorale: «Si può votare senza»

Referendum Atac, a mezzogiorno, dopo 4 ore dall'apertura delle urne, ha votato il 4,82% dei cittadini romani al referendum per la messa a gara dei trasporti pubblici di Roma. Alla consultazione, promossa dai radicali, per ora hanno preso parte oltre 114 mila persone.

Anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha votato questa mattina al referendum al suo seggio, nei pressi di piazza Mazzini a Roma.

Referendum Atac, oggi l'altro verdetto sul caso trasporti

Problemi in qualche seggio dove stavano mandando via le persone sprovviste di tessera elettorale. «Dopo mezz'ora di tira e molla, è miracolosamente venuto fuori questo avviso che parla chiaro: potete votare anche esibendo solo il documento di identità. Se tentano di mandarvi via insistete e mostrateglielo. Mi raccomando». Lo scrive su Fb il consigliere regionale radicale Alessandro Capriccioli postando un avviso ai presidenti di seggio del Comune. «Io non oso immaginare cosa stia succedendo nei seggi in tutta Roma. Spero che siano i cittadini a far valere i loro diritti. Perché rischiamo di compromettere un referendum che ha il quorum. Quindi è importantissimo che tutte le persone che vogliono votare vadano a votare»,

Secondo Capriccioli. Che, parlando in una diretta social, del seggio centrale in cui lui è andato a votare, ha parlato di «una serie di problemi enormi» e si è rivolto alla sindaca Raggi: «Come li abbiamo organizzati questi seggi? Ci avete massacrato con questa democrazia diretta...». Il consigliere ha poi domandato se la sindaca andasse a votare oggi.



Alle urne sono chiamati quasi 2,4 milioni di aventi diritto, che potranno votare nei seggi utilizzati abitualmente per tutte le tornate elettorali: 2.600 le sezioni allestite. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi con risultati definitivi attesi già prima della mezzanotte, a meno di problemi.

Gli elettori dovranno presentarsi alle rispettive sezioni con un documento di identità e la tessera elettorale, che però in questa occasione non sarà timbrata. L'elettore avrà due schede relative ai due quesiti proposti e dovrà barrare il Si o il No. Alle urne potranno recarsi complessivamente 1.114.118 uomini e 1.253.520 donne. Gli over 65 sono 676.007, contro i 181.089 under 25.

I TEMI

La prima domanda che sarà sottoposta agli elettori riguarda l'affidamento dei servizi di trasporto tramite gare pubbliche: «Volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia mediante gare pubbliche, anche ad una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa, nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e della ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio?». L'altro quesito verte sulla possibilità di creare nuovi servizi di trasporto collettivo non di linea con app o a richiesta: «Volete voi che Roma Capitale, fermi restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia comunque affidati, favorisca e promuova altresì l'esercizio di trasporti collettivi non di linea in ambito locale a imprese operanti in concorrenza?».

Ultimo aggiornamento: 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA