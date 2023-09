Bonus bollette e benzina, dagli 80 euro per i carburanti alla proroga dello “sconto” su luce e gas: il decreto energia

Bonus benzina e aiuti per le bollette alle famiglie in difficoltà con un nuovo contributo straordinario approdano lunedì 25 settembre in Consiglio dei ministri. Il governo varerà infatti un provvedimento per sostenere i nuclei a basso reddito alle prese con i rincari dei prezzi degli ultimi mesi. Fra le misure in arrivo ci sono un bonus benzina di 80 euro una tantum e la conferma degli aiuti in scadenza a fine mese per il gas.