Dazn non funziona e il caso "entra" in campagna elettorale. Il Pd: intervenga Agcom. Calenda: «Un errore togliere la Serie A a Sky»

Il caso Dazn entra in campagna elettorale. I disservizi della società che detiene i diritti televisivi per la Serie A non coinvolgono solo tifosi sfegatati ma anche politici (che certamente tifosi lo sono). «La Lega Calcio e Dazn stanno sequestrando il campionato di calcio ai tifosi paganti, a causa dei malfunzionamenti. Il campionato comincia nel peggiore dei modi. A questo punto si rende necessario l'intervento dell'Agcom», ha scritto su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.

«Alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky. Peraltro colpendo una grande azienda che aveva investito in Italia e fa anche cinema, serie e cultura», l'opinione di Carlo Calenda. «Da abbonato a Dazn credo che il servizio che stanno offrendo faccia schifo», ha twittato Salvini.

Il Pd: segnalazione urgente Agcom su Dazn

«Decine di migliaia di cittadini hanno pagato un servizio anticipatamente e ora subiscono un disservizio vergognoso, in quasi tutte le parti di Italia, per i problemi di ricezione di Dazn. Intervengano Agcom e Seria A»: è la dura nota sull'account ufficiale del Partito democratico.

«In tutta Italia ci sono gravi problemi di ricezione della trasmissioni di DAZN Italia. Il Pd ha inoltrato una segnalazione urgente ad AGCOM per accertare eventuali violazione degli accordi sulla qualità del segnale raggiunti in quella sede". Così Mauro Berruto, della Segreteria nazionale del Pd.

«Migliaia di tifose e tifosi delusi da DAZN. Chiederemo le verifiche necessarie a Agcom. È un servizio a pagamento che va garantito», ha scritto su Twitter la capogruppo alla Camera del Pd Debora Serracchiani.

Dazn, cosa è successo

I problemi sono cominciati ieri in Lecce-Inter e sono andati avanti oggi sia durante Lazio-Bologna che poi durante Salernitana-Roma e Sepzia-Empoli. Migliaia di utenti hanno segnalato messaggi di errore: «Si è verificato un problema inaspettato e i nostri tecnici stanno lavorando per sistemarlo. Per favore, torna più tardi». Oppure: «Siamo spiacenti, si è verificato un errore su Dazn». La rabbia degli utenti si è fatta sentire nonostante le rassicurazioni del team Dazn che attraverso i tecnici rispondeva a chi sui social faceva presente il problema.

Come risolvere

Come risolvere? Per tamponare il problema Dazn ha messo a disposizione un link per vedere Salernitana-Roma. «Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza il link nelle Instagram stories per vedere Salernitana-Roma e Spezia-Empoli». Così Dazn avvisa i suoi utenti dell'escamotage trovato per aggirare i disservizi che sono tornati a far capolino sulla diretta della serie A. Quanto stavano per cominciare le due partite domenicali in serata della prima giornata, la Ott che detiene l'esclusiva del massimo campionato aveva diffuso una nota via Instagram: «Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l'inconveniente». Poi, evidemente, a primo tempo in corso i problemi non erano risolti, ed è arrivato l'altro avviso di Dazn.