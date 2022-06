Damiano Tommasi si è insediato come nuovo sindaco di Verona: «Il futuro della città dipende da tutti»

Damiano Tommasi, del centrosinistra, si è insediato poco fa come nuovo sindaco di Verona, nel corso della riunione per la proclamazione degli eletti, a Palazzo Barbieri. «È l'occasione per ringraziare quanti hanno contribuito a questo risultato, a tutti quelli che hanno lavorato nella nostra squadra di cadidatura e a quanti hanno votato» ha detto Tommasi. «Un ringraziamento collettivo - ha aggiunto - perché quello che sarà Verona dipenderà da tutti, a prescindere da ciò che è stato scelto con le elezioni, perché è una città che si costruisce anche con le piccole cose a cui tutti possono contribuire».

«È una città che ha fatto una scelta - ha sottolineato, riferendosi al cambio politico della maggioranza - e portarla avanti è un grande peso ma anche una grande sfida. Spero di poter andare avanti con quanti hanno dimostrato in questi mesi di voler partecipare ed essere protagonisti della città». «Ci saranno momenti complicati - ha concluso Tommasi - ma anche molti momenti in cui ci esalteremo nel fare qualcosa di nuovo».

