Tommasi sindaco di Verona: «Abbiamo scritto una pagina di storia». Il trionfo dell'ex romanista

Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. Scrutinate 237 sezioni su 265, al ballottaggio il candidato sindaco sostenuto dal centrosinistra, raccoglie il 53,46%, mentre Federico Sboarina, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche si ferma al 46,54%. Al primo turno Damiano Tommasi aveva ottenuto il 39,80% e Federico Sboarina il 32,69%. Nessuno dei due candidati ha fatto apparentamenti per il ballottaggio. «Abbiamo scritto una pagina della storia di Verona, è un progetto affascinante, un modo nuovo di affrontare la politica», ha detto il neo-sindaco ai microfoni di Skytg24. «Sboarina l'ho sentito, mi ha fatto gli auguri, mi ha detto in bocca al lupo», racconta il vincitore del ballottaggio.

«Mi auguro che la gente possa prendersi il ruolo di protagonista a Verona, perchè la città lo merita. Io spero di essere parte di questo progetto in maniera importante», ha aggiunto Tommasi nelle prime parole pronunciate davanti ai giornalisti e alle telecamere delle tv. «Tutto questo entusiasmo, sovrastato dall'esultanza dei sostenitori - si spiega con il fatto che non era semplice, e non lo sarà. Ma ci siamo messi in gioco per fare una cosa che Verona aspettava da tempo. E siamo pronti anche alle cose difficili»

Ballottaggi, Letta: «Verso grande vittoria del Pd e del centrosinistra»

Della Vedova: «I sovranisti si possono battere a casa loro»

«Complimenti vivissimi a Damiano Tommasi nuovo sindaco di Verona, siamo felici di averlo sostenuto, con una lista di +Europa e Azione, in questa sua straordinaria e vittoriosa partita. È la dimostrazione che i sovranisti si possono battere, perfino a 'casa lorò. Per noi un motivo per proseguire nella costruzione di una proposta politica ed elettorale chiara, europeista, liberaldemocratica e riformista, alternativa a sovranismi e populismi». Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.

D'Incà: «A Verona aria nuova»

«Da questa sera a Verona si respira un'aria nuova. Dopo anni di egemonia del centrodestra, la rivoluzione gentile di Damiano Tommasi, che ha riunito le migliori energie provenienti dal civismo e dall'area del campo progressista, offrirà a Verona un futuro totalmente diverso che solo qualche mese fa era assolutamente impensabile. Grazie a quanti si sono messi in cammino per questa sfida straordinaria che rappresenta un punto di partenza importantissimo per la coalizione alla quale il M5S crede e che stiamo costruendo nel Paese. E, soprattutto, grazie a Damiano Tommasi per aver sempre creduto nella possibilità di far crescere l'alternativa tra i cittadini, di aver messo la sua energia, la sua umiltà, la sua capacità di dialogo a disposizione di una città che si scopre proiettata nel futuro, in Europa, ponte tra culture e territori, cuore del Paese». Lo dichiara il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

Il tweet di Speranza

«Ma che bel gol!»: così il ministro Roberto Speranza, leader di LeU, commenta su Twitter la vittoria di Tommasi postando una foto del neosindaco quando era calciatore della Roma.