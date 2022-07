Crisi di governo, Italia Viva: «La petizione 'avanti con Draghi a Palazzo Chigi' raggiunge le 100mila firme»

«La petizione rilanciata da Italia Viva per Draghi ha raggiunto le centomila firme. In 72 ore l'appello di Iv ha dunque raggiunto l'obiettivo. I Cinquestelle hanno determinato irresponsabilmente una situazione assurda e contro l'interesse degli italiani, specie in un momento così delicato a livello internazionale», si legge nel testo della petizione che chiede a Mario Draghi: «di restare a Palazzo Chigi con un programma chiaro su pochi punti da comunicare in Parlamento, senza ulteriori trattative con le forze politiche di maggioranza e con un Governo di persone di sua stretta fiducia», si legge nel testo della petizione rilanciata questa mattina all'assemblea nazionale di Italia Viva a Roma dove Renzi ha auspicato che raggiunga le 100 firme. Così in una nota rilasciata da Italia Viva.

Alla @Stampa_Estera per sottolineare l’importanza di andare avanti con Draghi anche per la credibilità italiana nel mondo. Firma e fai firmare la petizione che è quasi a quota 100milahttps://t.co/tGndayvSVN pic.twitter.com/iGAhEwjW0N — Matteo Renzi (@matteorenzi) July 18, 2022