Alda D'Eusanio debutta a teatro, da Bettino Craxi al Grande Fratello: la storia della sua vita

Si fa forte della sua esperienza televisiva di lungo corso ma l’emozione è tangibile, soprattutto dietro le quinte un attimo prima di salire in palcoscenico. E così, in preda alla suggestione tipica delle “prime volte”, la giornalista e conduttrice TV Alda D’Eusanio, debutta sulle scene teatrale a 71 anni suonati e lo fa sul palco dell’OFF/OFF Theatre, diretto da Silvano Spada che, sin dal principio, ha accolto l’idea e l’ha voluta in stagione, come una debuttante pronta a mettersi nuovamente in gioco. Alda non tradisce le aspettative e, in un monologo alternato ad immagini e musica dal vivo del fisarmonicista Nunzio Cleofe, orchestrate dalla regia di Ilenia Costanza e dal sostegno di Lorena Vetro della produzione I Vetri Blu, porta sul palco di Via Giulia tutta la sua articolata vita, nella pièce autobiografica dal titolo “È nata una zucca”. Il punto di partenza è la piccola Tollo, paesino dell’Abruzzo che la vede giungere al mondo in una famiglia d’estrazione contadina, da cui scapperà giovanissima e con pochi spiccioli in tasca, alla conquista di una Roma che si affacciava nel pieno degli anni di piombo.

Il difficile rapporto con la famiglia, la sensazione che quel paesino fosse troppo piccolo ed il profondo sentimento di libertà che la guidavano, sono sensazioni che non l’avrebbero mai abbandonata e di cui D’Eusanio racconta dettagliatamente, in un prologo che sottolinea la difficile situazione femminile in un piccolo centro dell’entroterra italiano. Ancor più quando se sei nata in una famiglia modesta, in cui vige ancora la convinzione che quando nasceva un figlio maschio, era come se nascesse un re, mentre per una figlia femmina il paragone era proprio con una zucca, tra i frutti più poveri che la terra potesse offrire.

Rieti, gli appuntamenti della domenica in città e in tutto il Reatino

La storia giovanile di Alda D’Eusanio, è una storia forgiata dalla fame e dalla meritocrazia, due aspetti che sin dai primi anni nella capitale, ricorreranno spesso nella sua memoria, per poi essere accompagnati da ricordi d’amore – immenso ed unico quello con suo marito, il sociologo Gianni Statera – e di profonda amicizia, come quella scomoda con Bettino Craxi – che assolve come uomo ed amico, ma meno come politico – e che da lei è definita come il suo “peccato originale”. Un marchio di cui porterà addosso le conseguenze fino ai tempi più moderni. Così, la vita di D’Eusanio s’intreccia alla storia di un’Italia dagli anni ingarbugliati, dalla complicata politica di quegli anni sfociata nello scandalo di Tangentopoli, a realtà che le hanno cambiato il punto di vista, come quella della Comunità di San Patrignano, di cui conserva sempre vivo il ricordo e la forte amicizia con il suo fondatore e pigmalione, l’imprenditore Vincenzo Muccioli. Un viaggio emotivo a ritroso, all’interno di un’esistenza costellata di conquiste, sempre cercate ed ottenute con le proprie forze, fatta di cadute, riprese e di grandi drammi personali, come l’incidente che l’ha tenuta in coma per un mese e da cui afferma di non essersi mai ripresa totalmente. Dal passato al presente, oltre un’ora e mezza di parole che costruiscono un’interessante e storica parabola temporale, in cui la giornalista non dimentica di menzionare anche la più recente vicenda del Grande Fratello, programma di cui è stata protagonista anche se in modo negativo, con l’espulsione immediata che le è costata l’attuale – e si spera momentaneo - abbandono dalle reti televisive.

Con la sapiente guida della regista Ilenia Costanza e di un gruppo di lavoro che da sempre la sostiene, Alda D’Eusanio affronta la sua ultima sfida, mostrando alla folta platea di Via Giulia la sua forza e le sue capacità da oratrice, portando a casa un successo meritato, che esalta l’alto profilo umano e professionale di una donna che dalla ed alla vita ha preso e dato tanto: tutta se stessa.