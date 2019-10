Conte: già al lavoro riformare Irpef e abbassare tasse. Zingaretti: «Guai a delegittimare la manovra»

«Stiamo già lavorando per riformare l'Irpef. Dobbiamo superare l'attuale regolamentazione, l'obiettivo è abbassare le tasse, non aumentarle, ma per farlo dobbiamo recuperare risorse che adesso sono nell'economia sommersa. Non si tratta di criminalizzare nessuno, l'obiettivo è pagare tutti per pagare meno». Lo ha detto a Bruxelles il premier Giuseppe Conte.

«Al di là delle singole dichiarazioni, ci confronteremo lavorando all'articolato definitivo quando torno a Roma, ricordiamoci che abbiamo approvato salvo intese, c'è la possibilità di fare ulteriori verifiche, non mi sottrarrò, ci metteremo attorno a un tavolo e verificheremo»: così il premier Conte all'ingresso del vertice Ue.

«Ritengo la manovra molto equilibrata, nel segno della redistribuzione. Abbiamo evitato l'aumento della pressione fiscale in un quadro di finanza pubblica complesso», infatti «la prima riforma significativa è non aumentare la tassa sui consumi, 23 miliardi e poi altre misure favorevoli a famiglie e imprese»: lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo ai giornalisti.

«Credo che la manovra sia stata votata». Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Sky Tg24 rispetto alla richiesta di alcuni settori della maggioranza di approvare di nuovo la legge di bilancio. «Abbiamo preso l'Italia dal baratro - ha aggiunto - è ovvio che la manovra è l'inizio, ma guai a rimettere in discussione una ripartenza, che è stata apprezzata dai mercati e dall'Europa». «L'economia se non c'è fiducia - ha ricordato - non ripartirà mai. Ora è tempo che insieme proseguiamo».



Ultimo aggiornamento: 10:37

