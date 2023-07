Lunedì 10 Luglio 2023, 17:27

Beppe Sala e Stefano Bonaccini uber alles. Sono loro, il sindaco di Milano e il presidente dell'Emilia Romagna, gli amministratori locali più apprezzati dagli italiani. A stabilirlo è Governance Poll 2023, la tradizionale classifica annuale curata da Noto Sondaggi per il Sole 24 ore che mette in fila primi cittadini e governatori più - e meno - apprezzati dai rispettivi elettori.

I governatori

E la prima sorpresa è proprio quella di Bonaccini, che supera Luca Zaia (vincitore per diversi anni consecutivi, tra cui il 2022) sul gradino più alto del podio. Stando alla rilevazione infatti, se in Emilia Romagna si votasse oggi, il 69% degli elettori sceglierebbe di nuovo l'attuale presidente. Un risultato non dissimile, in ogni caso, da quello di Zaia, che sarebbe scelto ancora dal 68,5% degli intervistati. Al terzo posto si piazza Massimilano Fedriga, del Friuli Venezia Giulia, con il 64%. Chiudono Christian Solinas, che verrebbe rieletto dal 35% dei sardi, e Michele Emiliano (Puglia) col 43%.

Bonaccini è forte oggi di un gradimento personale maggiore di 17,2 punti rispetto alla sua elezione. È l'unico governatore di centrosinistra a crescere. Tra gli eletti del centrodestra è invece Renato Schifani, presidente della Sicilia, che aumenta maggiormente rispetto al giorno delle elezioni con un +8,9%, attestandosi all'11esimo posto. Un gradino sotto il podio sono a pari merito altri due leader del centrodestra: al quarto posto i governatori di Calabria e Liguria, Roberto Occhiuto e Giovanni Toti con il 59% del gradimento. Dopo di loro un'altra coppia dello stesso schieramento, Attilio Fontana della Lombardia e Alberto Cirio del Piemonte con il 56,5%. Nella Top 10 dei governatori è nono Vincenzo De Luca: il presidente della Campania, pur perdendo 15 punti rispetto al risultato nelle urne, conserva un consenso del 54,5%.

I sindaci più apprezzati

Passando ai sindaci, a svettare è il dem Beppe Sala, che verrebbe votato ancora dal 65% dei milanesi (con un +7,3% rispetto a un anno fa). Al secondo posto si piazza Marco Fioravanti, primo cittadino di centrodestra di Ascoli Piceno (col 64,5%). Medaglia di bronzo, invece, per Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci.

Da segnalare che l'unico sindaco a incrementare più di Sala il proprio apprezzamento in un anno è Luigi Brugnaro (centrodestra), che con il 63% segna un +8,9% sul 2022. Nella Top 10 dei sindaci delle grandi città, oltre a Milano, Bari e Venezia, si trova poi Firenze, con Dario Nardella forte del 61% di gradimento. A Napoli e Genova, Gaetano Manfredi e Marco Bucci sono in sedicesima posizione (alla pari) con il 56,5%, Stefano Lo Russo di Torino è in 47esima con il 53,5%. Mentre il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il cui apprezzamento scende di 10,2 punti rispetto al giorno delle elezioni e arriva al 50%, è 67esimo. Va detto che quest'anno soltanto 29 sindaci migliorano le performance di gradimento rispetto al dato elettorale. Tra gli altri capoluoghi di Regione, il primo cittadino di Bologna Matteo Lepore è al 16esimo posto, mentre quello di Palermo Roberto Lagalla aumenta di 4,8 punti e si piazza al 54esimo posto con il 52,5%.