David Sassoli, chi è il ​nuovo presidente del Parlamento europeo

L'esponente del Pd è stato infatti eletto stamane a Strasburgo, al secondo turno, con 345 voti. Volto noto del giornalismo italiano, Sassoli è nato a Firenze il 30 maggio 1956. Come spiega la biografia presente sul sito del Partito democratico, Sassoli ha iniziato a lavorare molto giovane come giornalista collaborando a piccoli giornali ed agenzie di stampa, per poi passare nella redazione romana del quotidiano Il Giorno, dove per sette anni ha seguito i principali avvenimenti politici e di cronaca. La sua carriera telegiornalistica inizia nel 1992 come inviato di cronaca del Tg3. Successivamente ha lavorato ad altri programmi di informazione su Rai Uno e Rai Due, per poi entrare, nel 1999, nella redazione del TG1, come inviato speciale. Nei successivi dieci anni il suo impegno si è concentrato nella conduzione delle principali edizioni del telegiornale e sui grandi avvenimenti interni e internazionali. Nel 2007 è diventato vice direttore del TG1 e responsabile dei programmi di approfondimento 'TV7' e 'Speciale TG1'.



Ritenendo il Partito democratico il luogo adatto per il suo impegno politico, Sassoli si candida e il 7 giugno del 2009 viene eletto europarlamentare del Partito Democratico con oltre 400 mila preferenze. Nella legislatura 2009-2014 ha ricoperto l'incarico di capo delegazione del Pd. Nel 2014 si ricandida quindi alle Elezioni europee nella circoscrizione del Centro e ottiene oltre 200.000 preferenze (60.000 solo a Roma). Il 1° luglio dello stesso anno viene eletto Vicepresidente del Parlamento Europeo con 393 voti, risultando il secondo più votato in quota PD-PSE con delega alla Politica del mediterraneo, al Bilancio e agli immobili. Come membro della Commissione Trasporti e Turismo è inoltre relatore della riforma ferroviaria europea (IV Pacchetto Ferroviario) e del Cielo Unico europeo. Oggi l'elezione a presidente.

