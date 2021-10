Centrodestra, vertice dopo la sconfitta: Berlusconi a Villa Grande con Salvini e Meloni

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 15:50

Il primo vertice è all'ora di pranzo. I malumori del dopo elezioni, con la secca sconfitta in tutte le grandi città italiane, ha portato i leader dei tre partiti di centrodestra a ritrovarsi per una prima valutazione del voto. La reunion a tre è a Villa Grande, nuova residenza di Silvio Berlusconi a Roma, dopo l'addio a Palazzo Grazioli dello scorso anno. Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno raggiunto la dimora sull'Appia Antica, dove il leader della Lega era già stato ospite lo scorso 10 febbraio. Un colloquio organizzato dopo le consultazioni con Mario Draghi, per dar vita all'asse di centrodestra di governo, preso atto del no di Giorgia Meloni al governo guidato dall'ex capo della Bce. La leader di Fdi infatti fu la grande assente di quell'incontro, mentre oggi mette piede per la prima volta in quella che fu la dimora del regista Franco Zeffirelli, ora di nuovo nella disponibilità di Berlusconi.

Di quell'incontro tra Berlusconi e Salvini restò la photo-opportunity dei due leader sorridenti, in poltrona, uno di fronte all'altro, con un tricolore e la bandiera della Ue a fare da sfondo. Ad accompagnare all'uscita il leader leghista fu (anche) la fidanzata di Berlusconi, Marta Fascina, in compagnia di due barboncini bianchi, i cagnolini amati dal Cavaliere.

Meloni: non importa chi ha chiesto il vertice

«Non è importante chi lo chiede ma che ci si veda...». Così Giorgia Meloni arrivando a 'Villa Grande' per incontrare Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, ha risposto a chi gli chiedeva se è stata lei a chiedere per prima un vertice di centrodestra dopo il voto sulle amministrative.

La grana in Forza Italia per il capogruppo alla Camera

Intanto Berlusoni ha designato Paolo Barelli nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia. Roberto Occhiuto, eletto presidente della Calabria, ha dato lettura di una lettera del Cav con questa indicazione durante la riunione dell'assemblea dei deputati in corso nella mattinata a Montecitorio. «Caro Roberto, dopo un'attenta valutazione designo come tuo successore l'onorevole Paolo Barelli», considerato molto vicino ad Antonio Tajani. Le reazioni non sono state proprio indolori: Renato Brunetta durante l'assemblea dei deputati di Fi avrebbe chiesto lo scrutinio segreto per l'elezione del nuovo capogruppo alla Camera. E questo per garantire la massima trasparenza all'elezione del successore di Occhiuto. Sono 26 (un terzo come da statuto) gli azzurri che hanno firmato un documento di richiesta del voto segreto, ma, a quanto si apprende, dopo l'indicazione del Cav si sarebbe sfilato Pietro Pittalis, che avrebbe ritirato la sua firma. Occhiuto, raccontano, avrebbe proposto come mediazione Barelli capogruppo e Sestino Giacomoni, altro contendente in campo, come vice.

Alla fine il voto ha premiato l'uomo indicato da Berlusconi: Barelli è stato eletto capogruppo dai deputati di Forza Italia.