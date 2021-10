Salvini, Meloni e Berlusconi: vertice dei leader del centrodestra nella casa romana dell'ex premier

È durato poco più di un’ora il vertice del centrodestra chiesto dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni agli alleati Silvio Berlusconi e Matteo Salvini rispettivamente numero uno di Forza Italia e segretario della Lega. L’incontro, che si è tenuto nella residenza romana del presidente di Berlusconi sull'Appia Antica, è stato "cordiale e si è svolto in clima di massima collaborazione", si legge in una nota. "Dopo un attento esame dei risultati elettorali e delle cause che li hanno determinati, i leader del centrodestra hanno stabilito che, d’ora in avanti, avranno incontri periodici - con frequenza settimanale - per concordare azioni parlamentari condivise", si legge ancora.