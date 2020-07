I tre tenori del centrodestra si presentano in piazza divisi. Prima Matteo Salvini, poi Antonio Tajani e alla fine tocca a Giorgia Meloni, l'ultima a presentarsi in piazza del Popolo. Che fatica a riempirsi complice il caldo e l'orario. Per la gioia maligna di Fratelli d'Italia: si vede che è organizzata dalla Lega, dicono i meloniani. Ma sono schermaglie e particolari di una giornata all'insegna dell'unità. Anche se sul destino del governo i tre tenori sono pronti a intonare arie diverse. I 4.200 posti a disposizione sono piano stati occupati, ma dopo poco più un'ora diversi partecipanti hanno inziato ad abbandonare le postazioni: «Troppo caldo».

LEGGI ANCHE Centrodestra in piazza a Roma, Salvini dal palco: sedetevi, evitiamo polemiche

Ultimo aggiornamento: 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA