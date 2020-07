Centrodestra in piazza a Roma, Salvini dal palco: sedetevi, evitiamo polemiche

Il centrodestra scende in piazza a Roma per una manifestazione senza vessilli di partito e composta, con circa 4mila sedie piazzate davanti al palco dove parleranno i leader. Una kermesse a piazza del Popolo, con tanto di termoscanner e gel da distribuire e regole di distanziamento sociale da rispettare, per presentare il programma alternativo alla «palude» di questo governo. Salvini e Meloni puntano all'avviso di sfratto a Conte, tentano la spallata estiva al presidente del Consiglio, chiedono le elezioni.

LEGGI ANCHE Meloni: no alternative al voto, governo sulla Luna. Tagli alle tasse

Insieme a Matteo Salvini, Giorgia Meloni ed Antonio Tajani, sono presenti in piazza anche numerosi parlamentari come Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri e Claudio Durigon, chiamato per l'occasione a infiammare il pubblico e ricordare le misure di sicurezza.

«Sedetevi, per favore, evitiamo inutili polemiche, che tra poco iniziamo», ha detto Salvini, dal palco. Di fronte a lui una piazza con molte persone ma non completamente piena. Alcuni settori sono rimasti vuoti, probabilmente per le previsioni meteo. Spazi che probabilmente resteranno vuoti visto che la possibilità di entrare è a invito o su accredito.



Ultimo aggiornamento: 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi ci sarà il tempo anche per le battaglie identitarie: FI al fianco del suo leader sul tema della giustizia, la Lega per cancellare i vitalizi e tentare di bloccare le modifiche ai dl sicurezza mentre Fdi farà partire in tutte le piazze la petizione per chiedere il voto subito. Lo slogan dell'iniziativa è Insieme per l'Italia del lavoro'. Un modo per dire no a politiche assistenzialiste, a bonus a pioggia e puntare invece sul taglio delle tasse e sullo sblocco delle infrastrutture. Le presenze dei manifestanti saranno divise equamente per una nuovo foto di famiglia' da presentare come cartolina' a palazzo Chigi.