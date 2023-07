Elezioni suppletive di Monza, Cappato si candida per il seggio di Berlusconi: «In Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore»

«Ho deciso di candidarmi alle elezioni per il seggio lasciato da Berlusconi al Senato» scrive su Twitter Marco Cappato. «Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore e che di questi tempi sono a rischio, o trascurati». L'ex eurodeputato e tesoriere dell'associazione "Luca Coscioni" ha così annunciato la sua candidatura nel seggio che fu del Cavaliere. Al momento, si troverà a sfidare quasi certamente Adriano Galliani. L'ex dirigente del Milan (e senatore nella passata legislatura) infatti è il nome proposto da Antonio Tajani per Forza Italia. Una figura, ha aggiunto il vicepremier e ministro degli Esteri, su cui c'è «il convinto consenso della famiglia Berlusconi».

Il sostegno

«Noi ti daremo una mano», ha scritto via social Carlo Calenda, leader di Azione. Immediato il sostegno anche da parte di +Europa, con Riccardo Magi a chiedere che «attorno al suo nome si crei una coalizione più ampia possibile».

Stesso appello da Eleonora Evi e Angelo Bonelli di Avs: «Marco è una figura importante e significativa nelle battaglie per i diritti civili e per la transizione ecologica».

Tra le forze di opposizione però qualcuno frena, come Alessandro Alfieri, senatore lombardo del Pd ed esponente dell'area riformista, che sulla candidatura di Cappato ha dichiarato: «Abbiamo un bravo segretario regionale che sta ragionando con tutti i partiti all'opposizione, ci si confronterà per trovare la figura migliore». E poi l'aggiunta: «Non servono le fughe in avanti, serve ragionare insieme per trovare il profilo migliore che sia in grado di battere la destra e provare a vincere». Toni simili a quelli di un'altra senatrice lombarda dem, Simona Malpezzi la quale ritiene «che debbano decidere e valutare i territori. Quindi la federazione di Monza e Brianza». Pur riconoscendo come «Cappato sia un simbolo di battaglie importanti», Malpezzi si concentra sul fatto che «poi ci sono le politiche della quotidianità sui territori, il contatto con gli amministratori e con i cittadini». Ragion per cui «deve essere la federazione locale a pronunciarsi».

Le suppletive

Le elezioni suppletive nel collegio elettorale uninominale “Lombardia – 06” (che copre la provincia di Monza e della Brianza) si terranno il 22 e 23 ottobre, come stabilito dal Consiglio dei Ministri. Alle ultime elezioni politiche, nel 2022, Silvio Berlusconi fu eletto con il 50,26 per cento dei voti: essendo stata un'elezione diretta, quel seggio dovrà essere assegnato con una nuova elezione (chiamata per l'appunto suppletiva).