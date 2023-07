Berlusconi, donazioni a Marta Fascina e a Marcello Dell'Utri: «Per il bene che gli ho voluto e quello che loro hanno voluto a me»

Berlusconi ha scritto di suo pugno una lettera ai figli in cui li mette al corrente delle sue ultime volontà. Il 19 gennaio 2022 Silvio Berlusconi scrive ai figli: «Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue: dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovrste riservare queste donazioni a Paolo Berlusconi, a Marta Fascina, a Marcello Dell'Utri per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me». Ecco tutti i protagonisti e le foto del testamento olografo di Berlusconi.