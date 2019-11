ArcelorMittal, denuncia dei commissari Ilva. I sindacati: «Non fermiamo le centrali elettriche»

È scontro totale tra sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con ArcelorMittal, lesivi dell'economia nazionale», i sindacati di categoria del settore elettrico hanno fatto sapere che non fermeranno le centrali elettriche come stabilito dal cronoprogramma di sospensione dell'azienda.

«I lavoratori delle centrali non procederanno ad alcuna fermata degli impianti e di conseguenza le segreterie territoriali di Filctem-Cgil, Flaei-Cisl Reti, Uiltec-Uil e Ugl-Chimici, rigettano al mittente la improvvida comunicazione aziendale».

Non permetteremo - aggiungono - a chi ha preso precisi impegni contrattuali verso il Governo, verso i lavoratori e verso tutta la città, di voltare le spalle ad una nazione intera». Le organizzazioni sindacali fanno presente che «anche il settore elettrico rischia di subire una notevole ripercussione occupazionale dalla parziale e/o totale chiusura degli impianti produttivi dello stabilimento Ilva. Sono 100 i dipendenti diretti, al netto dell'indotto, più 9 lavoratori già in Cigs, allocati nelle due Centrali elettriche (CET 2 e CET 3) della società ArcelorMittal Italy Energy».

Tranchant Luigi Di Maio: «Una cosa è certa, trasciniamo la multinazionale in tribunale e chiederemo di rispettare i patti con lo Stato. Quella multinazionale ha firmato un contratto con lo Stato e quindi con il popolo, e se pensa di potersene andare credendo di avere di fronte uno Stato che gli dice 'vai pure, non succede nullà, ha sbagliato Stato e Governo».



«Io credo che tutti insieme avremo una soluzione per l'Ilva e per i lavoratori». Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, intervistata da Sky tg24 spiegando che «con tutto il governo siamo pronti ad affrontare tutto quello che è necessario» non solo per l'Ilva ma per il settore siderurgico. «Probabilmente - ha detto ancora - proseguire con questa azienda non si può ma con tutto il governo troveremo una soluzione, ci vorrà del tempo ma la troveremo».

