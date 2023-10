Direttamente dal Cern, obiettivo andare oltre i confini del conosciuto. E dare risposte ai misteri dell'universo

Giovedì 19 Ottobre 2023, 00:28







Direttamente dal Cern, a Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di ricerca sulle particelle elementari, dove è stato scoperto il bosone di Higgs. Ora si guarda a nuovi traguardi, con l'obiettivo di andare oltre il conosciuto. Oltre i confini della materia. Ascolteremo le riflessioni di Gian Francesco Giudice, direttore del Dipartimento di Fisica Teorica del Cern, da un’intervista con Maria Lombardi, giornalista del Messaggero, per capire in che direzione vanno le ricerche del Laboratorio europeo di fisica delle particelle. Con una suggestione, che viene proprio da Gian Francesco Giudice: abbiamo via via scoperto che sono poche leggi fondamentali a guidare tutti i fenomeni dell’universo e sono di una straordinaria semplicità. Parte da qui il nuovo podcast di MoltoFuturo, inserto in edicola, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Alessandra Camilletti ne parla con Maria Lombardi.