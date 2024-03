Levante, tour e nuovo libro: «La creazione artistica richiede l’incendio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io sono Levante la cantautrice e la scrittrice, come c’è scritto su Wikipedia, ma anche la mamma e l’orfana di padre, la donna di famiglia e la gitana della musica, la fotografa che ama il cinema (sua la canzone e una partecipazione in Romantiche di Pilar Fogliati, ndr). Eppoi la sicula cresciuta a Torino. Essere tante cose è un po’ spiazzante: ma io sono un’anima analogica, un’artista che viene dalla gavetta. Io sono mille me». Così Levante, appunto, Claudia Lagona. Parte da qui il nuovo podcast di MoltoDonna, inserto in edicola, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Alessandra Camilletti ne parla con Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero, che ha intervistato Levante.