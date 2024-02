Margherita Buy e il film Volare (opera prima da regista): «Un volo di libertà contro le paure»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si parte da un corso per superare la paura di volare. «Mi ha aiutato scherzare sui miei limiti: ho digerito, metabolizzato una paura che vista come la raccontiamo noi fa anche ridere. Anche perché non è la più seria che ho provato. In ogni caso ho mandato i miei cosceneggiatori a fare il corso come me: si sono finti fifoni e hanno assistito a scene divertenti, colto timori profondi...», dice l'attrice Margherita Buy raccontando la sua opera prima da regista, "Volare" appunto, nell’intervista di Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero su MoltoDonna, inserto in edicola, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Parte da qui il nuovo podcast di MoltoDonna. Vincere la paura di salire su un aereo certo sì, ma anche vincere le paure punto. Buttarsi, mettersi alla prova, far sentire la propria voce. E farcela. E poi la figlia Caterina, Carlo Verdone, Nanni Moretti. Alessandra Camilletti ne parla proprio con Alvaro Moretti.