Viaggio al Cern di Ginevra: sfida all'ignoto. In arrivo MoltoFuturo

Al Cern di Ginevra, dopo la scoperta del bosone di Higgs, si guarda a nuovi traguardi con il progetto del Future Circolar Collider: un acceleratore di particelle che avrà un’energia 7 volte maggiore dell’attuale e potrà dare risposte ai misteri dell’universo. È dedicata al viaggio nel più grande laboratorio di ricerca sulle particelle la copertina di MoltoFuturo, il magazine giovedì 19 ottobre in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Tra le sfide che la ricerca si trova ad affrontare, c’è quella del cambiamento climatico. Sottolinea il premio Nobel Terry Callaghan: «I giovani invertano la rotta e siano loro a fare il domani della Terra». Un reportage da Modugno, in Puglia, racconta come la centrale termoelettrica di Sorgenia sia dotata di un “digital twin” che consente di effettuare manutenzione predittiva evitando stop alla produzione contribuendo a tagliare la CO2.

Nel mondo della mobilità: Tesla rivoluziona la produzione delle auto introducendo la giga-pressa, con ripercussioni favorevoli sulla qualità dei veicoli e sul prezzo finale, sempre più importante.

La “rockstar degli umanoidi” Hiroshi Ishiguro è l'ospite più atteso all'Opening Conference di Maker Faire Rome. E a MoltoFuturo dice: «Vivremo in simbiosi con i robot». Un'occhiata anche al mondo degli smartphone. Calano le vendite e si gioca ora su nuovi aspetti, a partire dal design che si presta a una usabilità più estesa anche in termini di spazio. C'è anche il telefonino che diventa borsetta.