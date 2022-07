Giovedì 8 luglio l'Italia torna in campo per giocare la semifinale a Barcellona, stavolta non nel piccolo Sarrìa ma nel monumentale Camp Nou. Gli azzurri sfidano la Polonia, che avevano incrociato 24 giorni prima nel grigio esordio di questa favolosa avventura a Vigo dove finì 0-0. E' la Polonia di Zibì Boniek, astro nascente e già acquistato dalla Juve, che però non scese in campo perché squalificato. Squalificato anche Gentile, eroe dei duelli con Maradona e Zico. Al suo posto il 18enne Bergomi, l'uomo in più di questo Mondiale, alla sua prima da titolare. Ma il protagonista fu ancora Rossi.

A cura di Romolo Buffoni