Mundial 82: Italia-Brasile 3-2, Pablito esplode e spegne le stelle verdeoro

Lunedì 5 luglio è il giorno dei giorni per la spedizione azzurra al Mundial di Spagna. Al Sarria c’è Italia-Brasile, ultima partita del secondo gruppo di qualificazione. La squadra di Bearzot e quella di Telè Santana hanno entrambe 2 punti, frutto delle vittorie contro l’Argentina ormai già spogliata del titolo di campione del mondo e, nonostante avesse potuto sfoggiare l’astro nascente Diego Armando Maradona, tornata mestamente a Buenos Aires. Italia e Brasile a pari punti, dunque, ma verdeoro in vantaggio nella differenza reti perché Zico & company avevano superato l’Argentina per 3 a 1 segnando dunque un gol in più a Fillol rispetto agli azzurri. Il che, tradotto, significava una cosa sola: l’Italia per approdare in semifinale aveva un solo risultato utile: la vittoria! Una missione che, stando a quanto visto in questo Mondiale, era ben più che impossibile.