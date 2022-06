Spagna 82: il lampo di Conti nel buio di Italia-Perù

Venerdì 18 giugno l’Italia torna in campo a Vigo per sfidare il Perù nella seconda gara del gruppo 1. Visti i due pareggi della prima giornata, ovvero gli zero a zero degli azzurri con la Polonia e dei sudamericani con il Camerun, si spera in un successo che porti i due punti (all’epoca tanto valeva la vittoria) capaci di far ipotecare alla squadra di Bearzot la qualificazione. Il ct non cambia di una virgola la formazione titolare e, dopo 18 minuti, le cose sembravano mettersi bene grazie al primo gol del girone segnato da Bruno Conti. Un lampo. Poi torna il buio.